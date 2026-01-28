В Азербайджане бюджетные поступления по ненефтегазовому сектору выросли за 2025 г.

БАКУ /Trend/ - Поступления в государственный бюджет Азербайджана по ненефтегазовому сектору в 2025 году составили 20,303 миллиарда манатов, что соответствует 51,9 процента общего объема доходов государственного бюджета. По сравнению с 2024 годом этот показатель увеличился на 702,4 миллиона манатов, или на 3,6 процента.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, в отчетном году в структуре доходов государственного бюджета по ненефтегазовому сектору 59,1 процента, или 12 006,1 миллиона манатов, пришлось на поступления по линии налоговых органов.

Еще 31,4 процента, или 6 370 миллионов манатов, обеспечили поступления по линии таможенных органов. Поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, составили 3,3 процента, или 679,7 миллиона манатов.

На прочие поступления пришлось 5,9 процента, или 1 200,8 миллиона манатов, а на доходы от аренды государственного имущества — 0,3 процента, или 46,2 миллиона манатов.

По сравнению с 2024 годом в 2025 году поступления по линии налоговых органов в ненефтегазовом секторе выросли на 978,6 миллиона манатов, или на 8,9 процента. Доходы от аренды государственного имущества и прочие поступления увеличились на 120,8 миллиона манатов, или на 10,7 процента, а поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, — на 131,8 миллиона манатов, или на 24,1 процента.