Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и WPC Energy

БАКУ /Trend/ - Со Всемирным нефтяным советом (WPC Energy) обсуждены актуальные вопросы глобальной энергетической повестки и региональные энергетические проекты.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи министра энергетики Парвиза Шахбазова с президентом Всемирного нефтяного совета Педро Мирасом.

Министр Парвиз Шахбазов отметил, что, несмотря на то что Азербайджан является традиционным производителем и экспортером нефти и газа, страна добилась значительного прогресса и в направлении энергетического перехода. В последние годы в энергетическом секторе были проведены масштабные реформы, принят ряд нормативно-правовых актов, начато развитие возобновляемых источников энергии. Было подчеркнуто, что Азербайджан поставил цель довести долю возобновляемых источников энергии в установленной мощности до 30% к 2030 году, при этом планируется достичь показателя 33,7% к 2027 году. Это свидетельствует о серьезном продвижении страны по пути энергетического перехода и намерении продолжать этот курс в будущем.

В ходе встречи также было уделено внимание энергетическим проектам регионального и международного значения. Энергетические связи, охватывающие Центральную Азию, Турцию и Европу, были рассмотрены в рамках единой концепции. Отмечалось, что эти проекты способствуют сближению стран за счет интеграции энергетических систем и вносят вклад в региональную энергетическую безопасность. Подчеркивалось их значение для развития энергетической и цифровой инфраструктуры, а также дата-центров.

Президент Всемирного нефтяного совета Педро Мирас особо отметил роль Азербайджана как ключевого энергетического "коридора" между Азией и Европой, подчеркнув, что страна является образцовой моделью, поощряющей диалог между различными энергетическими подходами.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями относительно участия в Конгрессе WPC Energy, который пройдет в 2026 году в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), перспектив дальнейшего сотрудничества с организацией.