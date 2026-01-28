Трамп предупредил Тегеран: "Огромная армада направляется к Ирану"

БАКУ/Trend/ - Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о возможной атаке при отказе от сделки, сообщает в среду Trend.

"Огромная армада направляется к Ирану. Она движется быстро, с большой мощью, решимостью и целеустремленностью. Это более крупный флот во главе с великим авианосцем «Abraham Lincoln», чем тот, что был направлен к Венесуэле. Как и в случае с Венесуэлой, он готов, желает и способен быстро выполнить свою миссию — со скоростью и применением силы при необходимости", - отметил Трамп на странице в Truth Social.

Он выразил надежду, что Иран в ближайшее время "сядет за стол переговоров" и согласится на честную и справедливую сделку — БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ — такую, которая будет выгодна всем сторонам.

"Время на исходе, оно действительно имеет решающее значение! Как я уже говорил Ирану ранее: ЗАКЛЮЧАЙТЕ СДЕЛКУ! Они этого не сделали — и последовала операция "Полуночный молот" (Operation Midnight Hammer), которая привела к масштабному разрушению Ирана. Следующая атака будет гораздо более разрушительной! Не допустите, чтобы это повторилось. Благодарю за внимание к этому вопросу!" - написал Президент США.

Отметим, что сегодня министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи заявил, что его страна не обращалась к США по вопросу переговоров.

По его словам, в последние дни контактов между министром иностранных дел Ирана и специальным представителем Президента США Стивом Уиткофом не было.

Аракчи подчеркнул, что некоторые страны прилагают усилия для организации переговоров в качестве посредников, и Иран находится с ними в контакте.

"Если США хотят вести дискуссии, нельзя говорить о них в условиях угроз. Обсуждение имеет свои условия и может проводиться на принципах равенства и взаимного уважения", - отметил министр.

Напомним, что ранее состоялись пять раундов косвенных переговоров между Ираном и США по ядерной программе - 12, 19, 26 апреля, а также 11 и 23 мая 2025 года при посредничестве министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаида. Иранскую делегацию возглавлял Сейед Аббас Арагчи, американскую — специальный представитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Переговоры проходили в Маскате (1-й, 3-й и 4-й раунды) и Риме (2-й и 5-й раунды).

Напомним, что утром 13 июня 2025 года Израиль нанес военные авиаудары по Ирану. В результате ударов погибло большое количество высокопоставленных военных, генералов, ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В тот же вечер Иран ответил Израилю операцией «Истинное обещание III»: сотни баллистических ракет и беспилотников были запущены по многим объектам, что привело к жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

22 июня США нанесли военные авиаудары по трем иранским ядерным объектам. Отмечалось, что иранские ядерные объекты были уничтожены.

Кроме того, вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по американской военной базе в Катаре.

24 июня канцелярия премьер-министра Израиля объявила, что израильское правительство договорилось о прекращении огня с Ираном при посредничестве Президента США Дональда Трампа.

Высший совет национальной безопасности Ирана выступил с заявлением, отметив, что атаки прекратились.