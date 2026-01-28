Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародованы время и повестка дня следующего заседания Милли Меджлиса, сообщает Trend.

В повестку дня заседания, которое состоится 2 февраля, включены следующие вопросы:

1. Конституционный закон Азербайджанской Республики «Об утверждении изменений к Конституции Нахчыванской Автономной Республики» (второе голосование);

2. Конституционный закон Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики «О нормативно-правовых актах» (второе голосование);

3. План законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 2026 года;

4. О создании Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики;

5. О создании Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики;

6. О выборах членов Вещательного Совета Общественной телерадиовещательной компании;

7. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенного дела»;

8. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении Конвенции Международной организации труда «Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда» номер 187;

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства»;

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики;

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О банках» и «О таможенном тарифе» (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения» и «Об онкологической помощи» (первое чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках и Закон Азербайджанской Республики «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (первое чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О бюджетной системе», «О бухгалтерском учете» и «О государственных закупках» (первое чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О патенте» (второе чтение);

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О перечне товаров, не допускаемых в гражданском обороте (исключенных из гражданского оборота)» (второе чтение).