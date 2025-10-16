Вынесен приговор экс-дипломату Рамизу Велиеву

БАКУ /Trend/ - Состоялось последнее судебное заседание по уголовному делу бывшего дипломата Рамиза Велиева, задержанного Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает Trend, сегодня в Наримановском районном суде был оглашен приговор в отношении Р.Велиева.

Согласно приговору, обвиняемый приговорён к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать определённые должности сроком на 2 года.

Отметим, что бывший дипломат Рамиз Велиев, занимавший должность советника в посольстве Азербайджанской Республики в Арабской Республике Египет, был задержан 8 декабря 2024 года в результате оперативных мероприятий, проведённых СГБ.