Итальянская газета написала о реставрации Азербайджаном важных исторических памятников в Ватикане

БАКУ /Trend/ - Влиятельная итальянская газета с широкой читательской аудиторией «il Messaggero» опубликовала статью под названием «Тайный Рим: фрески катакомб Коммода возрождаются благодаря благотворительной деятельности Азербайджана».

Как сообщает Trend, в статье Франки Джансольдати подчеркивается, что еще один важный образец римских катакомб был сохранен и вновь открыт благодаря многолетнему сотрудничеству с Ватиканом и благотворительной поддержке первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, которая и в прошлом щедро финансировала и другие крупные реставрационные работы.

В статье представлена информация о проведении реставрации фресок в подземной базилике Святых Феликса и Адавкта, а также фресок в Кубикуле Льва – двумя важнейшими памятниками, сохранившимися в катакомбах Святого Коммода, расположенных в парке Вилла Серафини в районе Остия в Риме. Катакомбы названы в честь Комодилии, здесь находятся могилы Феликса и Адавкта.

Отмечается, что реставрационные работы были направлены на развитие катакомб Комодилии, которые вскоре откроются для публики. Реставрационные работы здесь проводились с использованием самых передовых методов и методик, включая использование «зеленых» материалов, безвредных для здоровья рабочих, укрепление изделий, изготовленных с использованием нанотехнологий, а также с использованием лазерной технологии на окрашенных поверхностях. Все использованные материалы были выбраны с учетом их высокой совместимости с подземной средой.

Автор пишет, что в катакомбах есть надпись на просторечье, неопределенной даты (между VI-VII веками и серединой IX века). Надпись «Не произносить вслух тайных слов» находится в храме Феликса и Адавкта. Скорее всего, эта надпись напоминает священнику не произносить вслух молитвы собора, которые являются тайными молитвами и называются мистериями согласно греко-латинской традиции. Согласно литургии, эти молитвы следует произносить шепотом, как священные слова, обращенные только к Богу, а не к людям.

В марте 2021 года между Фондом Гейдара Алиева и Археологическим Советом Святого Престола было подписано соглашение о сотрудничестве по реставрации катакомб Комодилии.