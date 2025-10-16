В Баку проходит церемония прощания с корифеем национального искусства Рамизом Гулиевым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Международном центре мугама проходит церемония прощания с выдающимся мастером мугама, корифеем национального искусства, легендарным таристом, кавалером государственных орденов «Шараф», «Шохрат» и юбилейной медали «100-летие Гейдара Алиева (1923–2023)», народным артистом Азербайджана Рамизом Гулиевым, сообщает Trend Life.

Рамиз Гулиев вошёл в историю азербайджанской музыки как один из ярчайших представителей искусства тара, человек, посвятивший всю жизнь служению родной культуре, её звучанию, её душе.

Мастер мугама родился 30 апреля 1947 года в Агдамском районе. Музыка вошла в его жизнь с ранних лет. Он учился в Агдамском среднем специальном музыкальном училище имени Узеира Гаджибейли. Уже в юности он становился лауреатом республиканских конкурсов и фестивалей, поражая слушателей зрелостью исполнения и глубиной чувства. В 14 лет на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве был награждён медалью и почётной грамотой. Юный талант рано проявил себя и как педагог - он руководил кружком по классу тара в Доме пионеров Агдама, а позже возглавлял музыкальную часть Агдамского драматического театра.

С 1964 по 1969 год Рамиз Гулиев обучался в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли по специальностям «тар» и «дирижирование». В 1974 году его блестящие выступления были отмечены первой премией на Закавказском фестивале музыкантов и званием лауреата V Всесоюзного конкурса эстрадных артистов в Москве.

На протяжении трёх десятилетий - с 1964 по 1994 годы - он был солистом Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева и Государственного концертного объединения.

Параллельно с концертной деятельностью Рамиз Гулиев посвятил себя педагогике. С 1974 по 1992 год он работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры народных инструментов Азербайджанской государственной консерватории, а в 1992–2002 годах возглавлял эту кафедру. Также вел преподавательскую деятельность в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Его труд и талант воспитали целую плеяду музыкантов, продолжающих славные традиции азербайджанского исполнительства. В 1988 году за выдающееся мастерство исполнения на Международном фольклорном фестивале в США, проходившем под эгидой ЮНЕСКО, был удостоен специальной награды оргкомитета.

Легендарные Мстислав Ростропович, Муслим Магомаев и Тофиг Гулиев лично приглашали Рамиза Гулиева выступить на своих юбилейных концертах в Баку и Москве.

Имя Рамиза Гулиева известно далеко за пределами Азербайджана. Он гастролировал и принимал участие в Днях культуры Азербайджана, давал мастер-классы в Турции, Афганистане, Сирии, Нидерландах, Швейцарии, ГДР, Пакистане, Алжире, Тунисе, ФРГ, Индии, США, Канаде, Дании, Иране, Ираке, Франции, Великобритании, Израиле, Норвегии, Украине, России, Узбекистане, Японии, Греции и других странах. Выступал со всемирно известными коллективами. Неоднократно возглавлял жюри различных республиканских и международных конкурсов и фестивалей, принимал участие в организации множества проектов.

Р.Гулиев был не только виртуозным исполнителем, но и исследователем, педагогом, автором множества обработок, переложений, учебных программ, научных статей и методических трудов. Его произведения и записи звучат сегодня более чем в 30 странах мира, храня в себе частицу его души и неповторимого стиля.

Он был судьёй множества республиканских и международных конкурсов, инициатором культурных проектов, наставником и вдохновителем для молодого поколения музыкантов.

Сегодня мы прощаемся с великим сыном Азербайджана, посвятившим жизнь служению музыке и Родине.

Его тар звучал как голос сердца народа - глубокий, благородный, вечный.

И пока живёт азербайджанский мугам, будет звучать и имя Рамиза Гулиева - Мастера, оставившего после себя бесценное наследие и свет памяти, который никогда не угаснет.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!