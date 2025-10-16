Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нидерландов в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 16 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в нашей стране Мариан Де Йонг.

Как сообщает Trend, посол вручила главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев отметил наличие хороших перспектив для сотрудничества между двумя странами. Напомнив о своей встрече с Премьер-министром Королевства Нидерландов Диком Схофом в Копенгагене, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что на ней обсуждались различные аспекты партнерства, была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества во многих сферах. Сообщив, что в настоящее время нидерландские компании осуществляют деятельность в нашей стране в различных сферах, глава государства выразил надежду, что в будущем их количество возрастет.

Выразив признательность за прием, посол передала главе государства приветствия Короля Нидерландов Виллема-Александра.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Королю и Премьер-министру Нидерландов.

Мариан Де Йонг сказала, что ее страна намерена тесно сотрудничать с Азербайджаном в политической и экономической сферах, выразила уверенность, что это принесет обоюдную пользу.