В возрасте 47 лет скончался заслуженный артист Азербайджана Рашад Бахтияров

БАКУ /Trend Life/ - После продолжительной болезни в возрасте 47 лет скончался актёр Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный артист Азербайджана Рашад Бахтияров, сообщает Trend Life.

Актер долгое время страдал от болезни лёгких.

Рашад Бахтияров родился 25 декабря 1978 года в Баку. В 2002 году окончил факультет драмы и киноактерского мастерства Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. С 2001 года был актёром труппы театра.

Актер сыграл на сцене Академического национального драматического театра множество ролей по произведениям азербайджанских и мировых классиков, современных авторов, снялся в ряде фильмах и сериалах. В 2019, 2020, 2021, 2025 годах был удостоен Президентской премии.

Allah rəhmət eləsin

