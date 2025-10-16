Акционеры Банка ABB могут получить дивиденды в размере около 16%

«Банк ABB завершил 9 месяцев 2025 года с чистой прибылью в 261 миллион манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль Банка выросла почти на 12%. Ожидается, что к концу года прибыль увеличится еще больше. Финансовые результаты Банка ABB позволяют выплатить акционерам более высокий дивиденд по сравнению с предыдущим годом».

Об этом в своем заявлении для СМИ сообщил заместитель председателя Правления Банка ABB, главный финансовый директор Банка Наби Алиев.

По его словам, текущие финансовые показатели дают возможность выплатить акционерам дивиденды в размере около 16% от прибыли текущего года. Если этот прогноз оправдается, акционеры Банка ABB вновь получат рекордный доход по дивидендам в следующем году.

Наби Алиев отметил, что после завершения года и получения внешнего аудиторского заключения по финансовому отчету Банка ABB за 2025 год, менеджмент Банка внесет предложение на рассмотрение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

По мнению главного финансового директора, положительная динамика прибыльности Банка также отразится на цене акций, и ожидается рост стоимости акций Банка ABB.

За последний год на рынке капитала страны было продано акций Банка ABB на сумму свыше 14 миллионов манатов.

Напомним, что Банк ABB на протяжении последних 7 лет последовательно выплачивает дивиденды своим акционерам. По итогам прибыли за 2024 год Банк выплатил акционерам дивиденды в размере 200 000 000 манатов. Таким образом, годовая доходность каждой акции Банка по номинальной стоимости выросла примерно до 16%.