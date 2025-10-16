В Военной прокуратуре Азербайджана произведены новые назначения

БАКУ /Trend/ - В Военной прокуратуре Азербайджанской Республики произведены новые назначения.

Как сообщает Trend, приказом военного прокурора, генерал-майора юстиции Бахруза Ахмедова на должность старшего помощника военного прокурора республики назначен полковник юстиции Вагиф Исмаилов.

Кроме того, заместитель военного прокурора Шамкира, полковник-лейтенант юстиции Азер Мехтиев освобожден от занимаемой должности и назначен на должность старшего прокурора Управления по защите государственного обвинения.

Следователь по особо важным делам Следственного управления, майор юстиции Эльхан Саламзаде назначен заместителем военного прокурора Шамкира.

