В Военной прокуратуре Азербайджана произведены новые назначения

Общество Материалы 16 октября 2025 13:47 (UTC +04:00)
Фото: Военная прокуратура

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В Военной прокуратуре Азербайджанской Республики произведены новые назначения.

Как сообщает Trend, приказом военного прокурора, генерал-майора юстиции Бахруза Ахмедова на должность старшего помощника военного прокурора республики назначен полковник юстиции Вагиф Исмаилов.

Кроме того, заместитель военного прокурора Шамкира, полковник-лейтенант юстиции Азер Мехтиев освобожден от занимаемой должности и назначен на должность старшего прокурора Управления по защите государственного обвинения.

Следователь по особо важным делам Следственного управления, майор юстиции Эльхан Саламзаде назначен заместителем военного прокурора Шамкира.

