Баку и Абу-Даби открывают новые горизонты партнерства - к визиту Президента ОАЭ в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 16 сентября с официальным визитом в Азербайджан прибыл Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Этот визит символизирует новый виток отношений между странами, которые за последние годы превратились в пример динамичного и взаимовыгодного сотрудничества.

За динамичным ростом сотрудничества с ОАЭ стоит личная роль Президента Ильхама Алиева. Системная работа главы государства по укреплению стратегических связей с партнерами на Ближнем Востоке и за его пределами создает условия для крупных инвестиций и новых совместных проектов. В июле этого года Президент Ильхам Алиев посетил ОАЭ, где было подписано "Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве" - документ, который стал ключом к расширению экономического взаимодействия и открывает возможности для реализации проектов в промышленности, сельском хозяйстве, логистике, туризме и, особенно, возобновляемой энергетике.

ОАЭ уже активно инвестируют в энергетику Азербайджана. Среди ключевых проектов - Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт, построенная Masdar в 2022 году, а также крупные ветровые и солнечные проекты суммарной мощностью несколько гигаватт. В 2024 году началось строительство Нефтчалинской и Билясуварской солнечных электростанций, а также Абшерон-Гарадагской ветряной станции - все с участием Masdar. Эти проекты показывают, что сотрудничество между странами не ограничивается декларациями, а выражается в конкретных инвестициях и масштабных инфраструктурных инициативах.

Важной частью визита стала и дипломатическая повестка. В Абу-Даби состоялась историческая встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Выбор столицы ОАЭ в качестве площадки для диалога свидетельствует о высоком уровне доверия и международном авторитете страны как надежного партнера для урегулирования сложных вопросов.

Президент Ильхам Алиев в недавнем интервью телеканалу Al Arabia подчеркнул ценность сотрудничества с государствами Персидского залива.

"У нас очень прочное партнерство с этими странами. И, кстати, нашими основными инвесторами в области возобновляемой энергетики являются компании из ОАЭ и Саудовской Аравии…Это важная составляющая наших отношений со странами Персидского залива, потому что у нас есть ископаемое топливо и ведется активная работа в области возобновляемых энергоресурсов. Вместе мы можем осуществить еще много хороших проектов. Кстати, ADNOC, которая является очень важной энергетической компанией ОАЭ, стала пайщиком одного из наших крупнейших газовых месторождений на Каспии. В то же время наша государственная компания SOCAR стала акционером одного из проектов по разработке нефтяных месторождений в ОАЭ", - рассказал глава государства.

Кроме того, по итогам 2024 года ОАЭ вошли в топ-5 крупнейших инвесторов в экономику Азербайджана с вложениями в 490,2 миллиона долларов, что составляет 7% от всех иностранных инвестиций.

Примечательно, что президент ОАЭ начал свой визит в Азербайджан именно с освобожденных от оккупации территорий. Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян уже ознакомился с работой Физулинского международного аэропорта, где его также проинформировали о других построенных на этих территориях объектах. Пока конкретные проекты ОАЭ в Карабахе не реализуются, однако обсуждения на высоком уровне и действующие соглашения создают прочную платформу для будущих совместных инициатив по восстановлению и развитию региона.

В целом визит Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна - это не просто протокольное событие, а знак того, что двусторонние отношения между Азербайджаном и ОАЭ выходят на новый стратегический уровень. И в этом ключевая роль принадлежит Президенту Ильхаму Алиеву, который своим видением и действиями превращает двустороннее партнерство в пример успешной международной кооперации, открывающей новые горизонты для обеих стран.