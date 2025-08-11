Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан одержал победу и на поле боя, и за столом переговоров - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - На политической карте Южного Кавказа открылась новая страница. Трехсторонняя встреча, состоявшаяся 8 августа в Вашингтоне, изменила баланс сил не только между двумя государствами, но и во всем регионе. Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента США Дональда Трампа имела особую значимость и с дипломатической, и с политической точек зрения.

Об этом сообщил Trend политолог Азер Гараев.

Результат этой встречи - подписанные совместная декларация и парафирование проекта мирного договора - вошли в историю как логическое завершение многолетней напряженности и официальное подтверждение стратегической победы Азербайджана. Достигнутые в Вашингтоне договоренности показали, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева одержал победу не только на поле боя, но и за столом переговоров.

"Президент Ильхам Алиев добился этого успеха, проводя последовательную и принципиальную политику на протяжении многих лет. Не отступая ни на шаг от национальных интересов, он укрепил позиции Азербайджана на международной арене, стал определяющей силой в региональных процессах. А кульминацией этого процесса стала встреча в Вашингтоне, где была заложена основа мира на условиях, продиктованных победившей стороной. Азербайджан последовательно отстаивал свои интересы на всех этапах и в итоге добился принятия всех выдвинутых условий", - сказал он.

По словам А.Гараева, путь, пройденный Азербайджаном в последние годы, можно рассматривать уроком как военной, так и политической истории.

"Благодаря блестящей победе, одержанной в Отечественной войне 2020 года, оккупированные земли были освобождены, Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции. Однако для Президента Ильхама Алиева это не было конечной целью. Он понимал, что настоящая победа должна быть одержана не только на поле боя, но и за столом переговоров.

После войны Азербайджан предпринял последовательные шаги для укрепления своих позиций. Благодаря операции "Возмездие" и проведенным в 2023 году антитеррористическим мероприятиям всего за 24 часа страна полностью восстановила свой суверенитет.

Это был не только военный успех, но и стратегический удар, который заставил Армению принять реальность на переговорах. Президент Ильхам Алиев на всех этих этапах придерживался одной и той же принципиальной линии. Азербайджан никогда не пойдет на компромисс в ущерб своим национальным интересам. Мир станет возможен только после полного признания суверенитета и территориальной целостности страны. А подписанная в Вашингтоне совместная декларация стала окончательным подтверждением этой принципиальной позиции", - подчеркнул он.

А. Гараев отметил, что, будучи победившей стороной, Президент Ильхам Алиев также стал автором мирной повестки дня.

"В начале 2022 года Азербайджан представил армянской стороне пять базовых принципов, которые легли в основу мирного договора. Концепция мира, представленная Азербайджаном, является глубоким и стратегическим видением, основанным не только на нормализации отношений между двумя странами, но и на обеспечении устойчивой стабильности в регионе в целом. Эта точка зрения основана на фундаментальных ценностях и взаимопонимании, которые служат для радикального разрешения конфликта. Основная идея заключается в том, что обе стороны должны взаимно признавать свой суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ.

Это очень серьезный шаг, направленный на предотвращение любых территориальных претензий или угроз в будущем. Между двумя государствами должно быть полностью исключено применение силы или угрозы, а также создана атмосфера взаимного доверия и мира. Необходимы полная делимитация и демаркация границ между государствами, установление дипломатических отношений, открытие транспортных и экономических связей. Эти шаги послужат экономическому развитию региона и расширению связей между народами.

Однако Армения, долгое время уклоняясь от шагов навстречу, настаивала на включении в договор пункта о статусе армян, проживающих в Карабахе. Азербайджан же принципиально заявлял, что это внутренний вопрос страны и не может быть предметом межгосударственного документа. В то же время Администрация президента США Джо Байдена, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие силы пытались оказать давление на Азербайджан, распространить обвинения, чтобы включить в процесс свою повестку. Но эти попытки, конечно же, потерпели неудачу благодаря последовательной политике Президента Ильхама Алиева", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что подписанная в Вашингтоне совместная декларация стала для Азербайджана не только дипломатическим документом, но и официальным признанием новой политической реальности в регионе. Этот документ стал результатом принятия на международном уровне условий, выдвинутых Азербайджаном на протяжении многих лет и поворотным моментом в мирном урегулировании продолжавшегося долгие годы конфликта.

"С подписанием Вашингтонской декларации Армения приняла ряд ключевых требований Азербайджана и была вынуждена отказаться от своей прежней позиции. В документ были включены основные принципы Азербайджана, в том числе совместное обращение по прекращению деятельности Минской группы, исключение из конституции Армении положений о территориальных претензиях, а также создание беспрепятственного транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Это также была стратегическая инициатива, поддерживаемая США. А открытие Зангезурского коридора с гарантией Президента США Дональда Трампа, можно рассматривать как начало нового этапа в экономическом и политическом развитии региона. Посредством этого документа Азербайджан укрепил свои позиции в рамках международного права, а Армения согласилась на дальнейшие шаги в соответствии с принципами мира и сотрудничества. Заявление Вашингтона также продемонстрировало миру, что военные конфликты в регионе остались в прошлом, и стороны сосредоточены на будущем", - сказал он.

По его словам, парафирование текста мирного договора во время встречи в Вашингтоне запомнилось как важный исторический момент.

"Парафирование рассматривается как официальный и связующий документ, показывающий, что стороны согласовали основные принципы и требования. Этот шаг имеет важное значение с точки зрения восстановления после многолетнего конфликта взаимного доверия и закладывания основы будущего сотрудничества. С парафированием Азербайджан и Армения продемонстрировали готовность снизить послевоенную напряженность, предпринять практические шаги в направлении мира и стабильности.

Наряду с этим, парафирование является одной из необходимых процедур для подписания окончательного мирного договора. Предполагается, что процесс подписания будет завершен после референдума о принятии нового текста конституции в Армении в 2026 году. А это, в свою очередь, свидетельствует об обеспечении независимых и демократических процедур вступления договора в полную юридическую силу. Таким образом, парафирование - как с политической, так и с правовой точки зрения - служит ключом к укреплению и обеспечению преемственности мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в предстоящий период", - отметил А.Гараев.

Кроме того, политолог подчеркнул, что подписанная в Вашингтоне совместная декларация укрепила стратегические интересы Азербайджана.

"Международное сообщество, включая США, фактически приняло новую политическую реальность, сложившуюся в регионе. Визит Президента Ильхама Алиева в США и подписанные документы стали не только дипломатическим успехом, но и серьезным политическим ударом по покровителям Армении - от администрации Макрона до Европейского парламента и армянских лоббистских организаций. Президент Ильхам Алиев показал, что военная победа может стать основой прочного и благоприятного мира.

Политика Президента Ильхама Алиева представляет собой синтез решимости и стратегического видения защиты национальных интересов, которое превращает превосходство на поле боя в устойчивый успех за столом переговоров. Встреча в Вашингтоне подтвердила, что Азербайджан, укрепляя свои позиции на пути от кровопролитных боев к столу переговоров, открыл новую главу в истории региона - здесь мир строится на условиях победителя", - добавил А.Гараев.

