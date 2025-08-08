Подписание Меморандума в Вашингтоне станет "золотым стандартом" стратегического партнёрства США и Азербайджана – американский эксперт

БАКУ /Trend/ — Подписание Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США в рамках визита Президента Ильхама Алиева в Вашингтон ознаменует собой новый виток в развитии двусторонних отношений и задаст "золотой стандарт" стратегического партнёрства между двумя странами.

Об этом сказал Trend американский учёный в области европейской геополитики и трансатлантической безопасности Питер Тейс, говоря о Меморандуме о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединённых Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью развития Хартии о стратегическом партнёрстве между Азербайджанской Республикой и Соединёнными Штатами Америки.

Согласно документу, стратегическое партнёрство между Азербайджаном и США охватит три ключевых направления:

- региональные связи, включая сотрудничество в сфере энергетики, торговли и транзита;

- экономические инвестиции, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру;

- сотрудничество в области безопасности, включая продажи в сфере обороны и борьбу с терроризмом.

По словам Тейса, экономическое и торговое партнёрство между США и Азербайджаном является краеугольным камнем исторического визита Президента Ильхама Алиева в Вашингтон.

«Президент Ильхам Алиев вписывает новую главу в историю, обновляя крайне важное двустороннее партнёрство с Соединёнными Штатами», — подчеркнул Тейс.

Эксперт считает, что правительство Азербайджана играет ключевую роль в продвижении американской модели институтов в Европе.

«Этот факт вдохновил Президента Трампа на формирование великого партнёрства с Баку, а также на поощрение более тесных связей между бизнес-сообществами США и Азербайджана», — отметил он.

Питер Тейс подчеркнул, что лидерство Президента Ильхама Алиева и его выдающееся мастерство государственного управления принесли Азербайджану конкретные экономические и политические достижения.

«Азербайджанская внешняя политика становится всё более динамичной и ориентированной на результат. Именно такие достижения, реализованные в сложной геополитической обстановке, позволили Баку отстоять национальные интересы», — заявил эксперт.

Он также отметил усилия Азербайджана в укреплении устойчивых институтов, развитии «зелёной» экономики, обеспечении региональной интеграции и установлении прочного мира.

«Визит Президента Ильхама Алиева в Белый дом станет свидетельством выдающихся достижений, которых добился Баку за последнее десятилетие. Президент США Дональд Трамп признаёт исключительное лидерство Президента Ильхама Алиева», — отметил Питер Тейс.

По его мнению, для администрации Белого дома крайне важно сохранить и укрепить стратегическое партнёрство с Азербайджаном.