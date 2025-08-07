Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Госдеп США о достижении соглашения между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 7 августа 2025 22:44 (UTC +04:00)
Госдеп США о достижении соглашения между Азербайджаном и Арменией
Фото: Госдеп США/Facebook

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
БАКУ /Trend/ - Президент США неоднократно заявлял, что надеется на скорое достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Томми Пиготт на брифинге.

«Могу сказать, что и президент, и госсекретарь неоднократно заявляли, что надеются на скорое достижение какого-либо соглашения — в целом. Они оба говорили это не один раз», — отметил он.

По его словам, государственный секретарь регулярно затрагивает эту тему при наличии соответствующего повода.

«Когда появится что-то конкретное для объявления — мы это объявим. Что касается деталей, то я сейчас не буду строить предположения или опережать возможные заявления», — добавил Пиготт.

