Заявления Кедми - не более чем досужие рассуждения пенсионера - Михаил Сутовский

БАКУ /Trend/ - Вице-мэр города Холон - одного из крупнейших израильских городов, председатель Делового совета Израиль-Азербайджан Михаил Сутовский разоблачил фейки псевдо-эксперта Якова Кедми против Азербайджана.

«Оценивая интервью, данное Яковом Кедми, мне кажется необходимым изначально уточнить, что господин Кедми на протяжении более чем четверти века не представляет ни одну из структур, входящих в систему безопасности Израиля, и тем более не является представителем политического эшелона. Собственно говоря, «аналитиком и экспертом» он тоже себя назначил сам. Кроме того, господин Кедми предлагает свои услуги якобы эксперта на свободном рынке. А как известно, кто платит — тот и заказывает музыку», - сказал Trend Сутовский.

Он выразил сожаление, что сегодня в интересах определённых геополитических игроков — вбить клин между Азербайджаном и Израилем, разрушив тем самым их по-настоящему искренние, глубокие, дружественные и деловые отношения.

«Поэтому привлечение комментатора, которого можно представить как бывшего главу одной из спецслужб Израиля, придаёт его словам весомость и создаёт впечатление официальной «израильской» позиции. На самом деле к заявлениям и оценкам господина Кедми следует относиться не более чем к досужим рассуждениям пенсионера, не имеющего никакого доступа к актуальной и релевантной информации. Вся его «информированность» базируется исключительно на заказчике его комментариев и, разумеется, на финансовой составляющей», - сказал Сутовский.

Касательно якобы «антироссийского курса», он отметил, что имеет место попытка перевернуть ситуацию и представить её в нужном для кого-то ракурсе.

«Обратите внимание на взгляд господина Кедми и на то, как он произносит эти фразы. Он не смотрит в камеру, а куда-то вниз — то ли на экран компьютера, то ли на автоподсказку. Кроме того, лично меня заинтересовали два объекта на стеллаже за Яковом Кедми: справа от него — бюст Дзержинского, слева — деревянный наградной вымпел спецподразделения «Альфа». Судя по этим деталям, говорить о какой-либо объективности «экспертной оценки» господина Кедми не приходится. Например, в своём анализе господин Кедми проводит параллель между Азербайджаном и Украиной — с точки зрения России и её возможных действий в качестве ответа на якобы «созданную» Азербайджаном ситуацию. Я уже не говорю о полном отсутствии логики у так называемого «эксперта», но очевидны попытки нагнетания обстановки, а если проанализировать лексический ряд — то и разжигания ненавистнических настроений в обществе и провоцирования конфликта», - добавил он.

Сутовский подчеркнул, что доминирующая роль Азербайджана как инициатора сближения позиций и его признание в качестве достойного посредника между конфликтующими сторонами, безусловно, путает карты тем странам, которые потеряли легитимность, но по-прежнему претендуют на роль первой скрипки в этой важной миссии.

«Эти страны никак нельзя считать легитимными. При этом «бравый эксперт», судя по подготовленному тексту, ставит под сомнение сам факт существования Азербайджана до советской власти. Это было бы смешно, если бы не было так грустно — особенно учитывая, что подобное отношение к суверенному государству ранее уже звучало в адрес Украины. Подобная связка в одном интервью — сначала обвинения в адрес Азербайджана в якобы «антироссийской» позиции, затем утверждение о том, что «Азербайджана в истории никогда не было», и под занавес — незавуалированные угрозы — наводит на мысль, что всё это интервью было сделано с одной целью: создать напряжённость в обществе и, учитывая, что «эксперт» представлен как якобы официальное израильское лицо, — вбить клин в отношения между Израилем и Азербайджаном», - сказал он.

Тем не менее Сутовский выразил уверенность, что подобные неадекватные интервью не отразятся на доверительных и дружеских отношениях между Азербайджаном и Израилем, не вызовут недопонимания и не снизят интенсивность развития по-настоящему братских отношений.

Напомним, что в недавнем интервью армянскому телеканалу Яков Кедми выдал целую серию лживых заявлений в адрес Азербайджана. Он нагло пытался утверждать, что "Азербайджан никогда не существовал в истории", и что государство якобы было создано Советским Союзом. Также Кедми обвинил Баку в "ведении русофобской кампании" и "провокационных действиях против России". Более того, он назвал справедливые требования Азербайджана после крушения самолёта страны необоснованными, фактически оправдывая гибель людей.

В ответ на поступившие в посольство Израиля запросы, в дипмиссии заявили, что Кедми не является официальным представителем Государства Израиль.