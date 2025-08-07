Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях Agile Spirit - 2025

БАКУ/ Trend/ - Группа военнослужащих Азербайджанской Армии в качестве наблюдателей принимает участие в учениях Agile Spirit – 2025 в Грузии.

Об этом Trend сообщили в Минобороны Азербайджана.

"Начальный этап учений Agile Spirit – 2025, проводимый в учебных центрах «Вазиани» и «Норио» в Грузии, проходит в формате командно-штабных учений с компьютерной поддержкой. Воздушно-десантный компонент учений был выполнен в братской Турецкой Республике.

Цель учений — внести вклад в укрепление мира и стабильности в Черноморском регионе, а также повысить боевую готовность, взаимодействие и оперативные возможности США, стран-членов и партнёров НАТО", - говорится в информации ведомства.