Президент Ильхам Алиев закрепляет необратимые перемены на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - На этой неделе Белый дом окажется в эпицентре важного дипломатического эпизода, способного изменить динамику одного из самых затяжных конфликтов на постсоветском пространстве. Президент США Дональд Трамп проведет отдельные встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Завершением этих переговоров станет совместное заявление сторон — политический сигнал, имеющий значение как для региона, так и для внешнеполитической стратегии самих США.

На первый взгляд, формат может показаться стандартным: индивидуальные переговоры с каждым из лидеров, затем публичное подведение итогов. Но, если рассматривать встречу в контексте последних событий — от визита делегаций в Абу-Даби до нарастающего давления на Армению — становится ясно: Белый дом играет в долгую, методичную игру, направленную на стабилизацию ключевого участка Евразии, где интересы Запада, России, Турции и Ирана пересекаются особенно остро.

Азербайджан продемонстрировал готовность к финальной фазе урегулирования — при условии соблюдения ключевых принципов: территориальной целостности, суверенного контроля над границами и открытия транспортных связей без вмешательства третьих сторон.

Азербайджанская внешняя политика в последние годы демонстрирует редкое среди развивающихся стран сочетание гибкости, последовательности и геополитической дальнозоркости. В то время как многие государства ищут краткосрочные выгоды, Баку строит многоуровневую систему партнерств, в которой особое место занимают США. Вашингтон, со своей стороны, все активнее рассматривает Азербайджан не как элемент постсоветской периферии, а как узловой пункт евразийского транзита, энергетического экспорта и региональной стабильности.

Администрация Дональда Трампа, вернувшаяся к власти на волне антиинтервенционизма и прагматизма, расставляет приоритеты иначе, чем ее предшественники. Азербайджан вписывается в этот новый порядок как партнер, способный решать вопросы не лозунгами, а точными, выверенными действиями. Ключевыми направлениями стратегического партнерства остаются: энергетика, безопасность и цифровая экономика. На фоне энергетических рисков в Персидском заливе и нестабильности на Ближнем Востоке диверсификация поставок из Каспийского региона становится для США не вопросом опции, а вопросом необходимости.

Развитие энергетических коридоров, в первую очередь через Трансадриатический газопровод (TAP), доказало, что Азербайджан способен быть не просто поставщиком сырья, но и стратегическим оператором устойчивости европейского энергорынка. Именно при Президенте Трампе эти проекты получили четкую дипломатическую поддержку. Азербайджан, таким образом, становится неотъемлемым элементом западной энергетической архитектуры, одновременно усиливая свой суверенитет и снижая зависимость Европы от дестабилизирующих источников.

Однако ключевым сюжетом визита остается ситуация на Южном Кавказе. Победа Азербайджана в 44-дневной войне 2020 года и последующее восстановление конституционного порядка в Карабахе создали новую реальность, которую мировое сообщество не может игнорировать. Баку выступает как гарант этой реальности, предлагая Еревану не ультиматум, а юридически обоснованный и политически верифицируемый путь к стабильному миру.

В этом контексте встреча в Вашингтоне становится не просто технической формальностью, а сигналом: США берут на себя морально-политическую ответственность за ход переговорного процесса. С учетом снижающегося влияния России на армянскую внешнюю политику и все более ощутимого охлаждения в отношениях между Москвой и Ереваном, американская инициатива приобретает новый вес.

Если кто-то в Вашингтоне еще склонен воспринимать закавказскую динамику как периферию глобальной политики, то сегодняшний дипломатический ландшафт заставляет пересматривать эти устаревшие установки. Встреча в американской столице, посвященная мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, — не случайная вспышка активности, не жест доброй воли, а тщательно выверенный эпизод в куда более объемной и продуманной стратегии. И если мы хотим понимать не только факты, но и причинно-следственные связи, следует начать с самого важного: этот процесс зрел давно. И именно сейчас он входит в фазу, где каждая ошибка может стать фатальной, а каждая дипломатическая точность — судьбоносной.

Дональд Трамп, в отличие от своих предшественников, делает ставку не на бюрократические механизмы — такие, как приснопамятная и неэффективная Минская группа ОБСЕ, — а на прямой политический капитал.

Главный смысл встречи в Вашингтоне— в фиксации новой геополитической и дипломатической конфигурации: конфликтная матрица между Арменией и Азербайджаном утрачивает характеристики статичной, замороженной парадигмы. Конфликт вступает в фазу динамичной трансформации, переходя из домена силового противостояния в сферу правовой институционализации. Это не означает немедленного наступления устойчивого мира, но формирует его потенциальную досягаемость в среднесрочной перспективе.

Позиция Азербайджана остаётся непротиворечивой и нормативно выверенной: Баку не интересуют дипломатические эвфемизмы, временные компромиссы или декларативные формулировки, призванные создать иллюзию прогресса. Азербайджан настаивает на четко артикулированном, юридически обязательном и не подлежащем двойному толкованию признании своей территориальной целостности в рамках международно признанных границ. Без оговорок. Без латентных условий.

Основополагающие принципы Баку — демаркация и делимитация границ, деблокада коммуникаций и отказ от исторических фальсификаций — формируют устойчивый нормативный каркас, от которого азербайджанская сторона не отступит.

Вашингтонская встреча — это не эпизод, а развязка. Это не компромисс, а кристаллизация давно назревшей реальности. Армения, при всей своей внутренней турбулентности, все ближе к пониманию неизбежности мира. Азербайджан — на шаг впереди, предлагая конкретные механизмы. А США в лице Президента Трампа обретают площадку для дипломатического триумфа в эпоху, когда таких площадок становится все меньше.

Если в Вашингтоне будет достигнуто согласие по этим базовым позициям, это станет началом новой эпохи — эпохи, в которой справедливый и юридически оформленный мир будет возможен на основе признания суверенитета, отказа от территориальных претензий и на совместной ответственности за безопасность региона.