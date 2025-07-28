Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Баллыджа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередная группа переселенцев, состоящая из семей, которые ранее временно проживали в различных регионах республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях, прибыла в село Баллыджа Ходжалинского района.

Как сообщили в понедельник Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на данном этапе в село Баллыджа переселены 17 семей, состоящих из 62 человек.

Заместитель специального представителя Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов поздравил жителей с возвращением на родные земли и вручил им ключи от домов. Он отметил, что это не просто ключи от дома - это символ возвращения на родную землю, о котором они мечтали долгие годы, символ стабильной жизни будущих поколений.

Отметим, что на данный момент в селе Баллыджа Ходжалинского района проживает 180 семей - 840 человек. Включая сегодняшнее переселение, в село вернулись уже 197 семей из 902 человек. В городе Ходжалы, селах Баллыджа, Тезебина и Ханъюрду в настоящее время проживают 327 семей, состоящих из 1433 человек.

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