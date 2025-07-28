Обсуждены вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - 28 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Об этом в понедельник сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора обсуждались вопросы, вытекающие из стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном, планы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Узбекистана в Азербайджан 2 июля, а также вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и региональная ситуация.

"В ходе телефонного разговора также были рассмотрены вопросы подготовки к международным мероприятиям с участием двух стран.

Наряду с этим состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес",- говорится в сообщении ведомства.

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