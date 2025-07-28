Мир Васифа Адыгезалова: голос родной земли в гармонии, мугаме и симфонизме

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста, профессора, лауреата Государственной премии, кавалера орденов «Шохрат» и «Истиглал» Васифа Адыгезалова (28 июля 1935 г. - 15 сентября 2006 г.), чьё имя по праву вписано золотыми буквами в летопись музыкального искусства Азербайджана, сообщает Trend Life.

Музыкальное наследие Васифа Адыгезалова - это целый мир, где национальные традиции сливаются с глубоким философским осмыслением времени, где голос родной земли звучит сквозь гармонию, мугам и симфонизм. Он стал одним из тех мастеров, кто сумел вдохновенно и органично соединить корни азербайджанской музыкальной культуры с современным композиторским мышлением, обогатив национальное искусство мощными и многогранными произведениями.

Родившись в семье прославленного мастера мугама Зюльфугара Адыгезалова, юный Васиф с детства был окружён звуками, наполненными духовной глубиной. Музыкальное образование он начал в школе при консерватории, продолжив затем обучение в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли - в классе композиции великого Гара Гараева и фортепиано у профессора Фариды Гулиевой. Эти годы стали фундаментом его зрелого творчества, в котором чувствуется как строгость школы, так и поэтичность национального духа.

Особое место в его творчестве заняла тема Карабаха - родины его отца. Захват армянскими агрессорами города Шуша и последующая трагедия всего региона глубоко потрясли композитора. Эта боль и тоска отразились в поздних произведениях, наполненных печальной красотой и светлой скорбью: оратории «Qarabağ şikəstəsi» («Карабах шикестеси»), «Qəm karvanı» («Караван печали»), «Şuşam laylay» («Колыбельная Шуши»), а также опера «Natəvan», над которой композитор трудился одиннадцать лет.

Васиф Адигезалов был удивительно плодовитым и разносторонним автором. Он написал две оперы -«Ölülər» («Мёртвые») и «Natəvan», шесть музыкальных комедий, включая популярные «Hacı Qara» и «Nənəmin şahlıq quşu», три симфонии, симфоническую поэму-мугам «Сегях», пять инструментальных концертов, многочисленные камерные сочинения, музыку к театральным постановкам и кинофильмам. Особую часть его творческого наследия занимает фортепианная музыка - от первых прелюдий до концерта для фортепиано с оркестром. Его мастерство пианиста высоко ценилось современниками, а как композитор он тонко чувствовал возможности инструмента, наполняя музыку эмоциональной выразительностью.

Монументальные произведения Адыгезалова - оратории «Odlar yurdu» («Страна огней»), «Qarabağ şikəstəsi», «Çanaqqala - 1915» - стали музыкальными гимнами патриотизма, прославляющими мужество, историческую память и духовную стойкость народа. Особенно значимой стала эпическая оратория «Чанаггала - 1915», впервые затронувшая эту тему в азербайджанской музыке. Произведение было тепло принято в Турции, где его сочли символическим актом культурного единения двух братских народов.

Наряду с крупными симфоническими полотнами, в народной памяти живут и его лирические песни, наполненные теплом, душевностью и мелодической красотой. Композиции «Гярянфиль», «Наз-наз», «Шуша лайласы», «Ана» и другие стали подлинными жемчужинами национальной песенной культуры, воплощающими тонкие грани человеческих чувств.

Васиф Адыгезалов оставил после себя не только богатейшее музыкальное наследие, но и образ художника-гражданина, для которого искусство было неотделимо от судьбы родины, её боли, надежд и побед. Его музыка продолжает звучать, вдохновлять, будить память и согревать сердца.

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