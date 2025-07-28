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Азербайджан экстрадировал в Турцию лицо, объявленное в международный розыск

Общество Материалы 28 июля 2025 13:05 (UTC +04:00)
Азербайджан экстрадировал в Турцию лицо, объявленное в международный розыск
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - По ходатайству уполномоченных органов Турецкой Республики о выдаче гражданина этой страны Казана Аныла Ибрагима, 1994 года рождения, объявленного в международный розыск за совершение разбойного преступления, дело было направлено Генеральной прокуратурой в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Казан Аныл был задержан в Азербайджане в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

"В соответствии с Европейской конвенцией от 13 декабря 1957 года «Об экстрадиции» в отношении Казана Аныла было принято решение, и он был передан уполномоченным органам Турецкой Республики под сопровождением специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции", - отмечается в информации ведомства.

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