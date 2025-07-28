Шавкат Мирзиёев ведет Узбекистан к ВТО: курс на открытую экономику

БАКУ /Trend/ - На фоне масштабной трансформации внешнеполитического курса Узбекистана республика под руководством Президента Шавката Мирзиёева уверенно движется к более глубокой интеграции в мировую экономику. Последовательно реализуемая политика реформ и открытости позволила стране выйти на новый уровень международного взаимодействия и заручиться поддержкой ведущих партнеров по всему миру.

Одним из приоритетных направлений этой стратегической линии стало возобновление усилий по присоединению к Всемирной торговой организации (ВТО). Несмотря на то, что переговоры о вступлении начались еще в 1994 году, именно в годы президентства Шавката Мирзиёева данный процесс получил системный, целенаправленный и практически ориентированный характер. Благодаря политической воле главы государства Узбекистан впервые начал предпринимать конкретные шаги по сближению с глобальной торговой системой.

Символом устойчивого прогресса на данном направлении стал недавний визит специального представителя Президента по вопросам ВТО Азизбека Урунова в Швейцарию. В рамках визита был подписан Протокол о завершении переговоров по доступу на рынок - еще один важный шаг, подтверждающий готовность Узбекистана к полноценному членству в организации. Таким образом, страна пополнила список государств, завершивших двусторонние переговоры, число которых сегодня достигло 25, включая такие страны, как Китай, США и Турция.

В соответствии с поручениями главы государства в Узбекистане были проведены масштабные реформы, направленные на приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами. Приняты десятки новых законов и подзаконных актов, пересмотрены механизмы регулирования торговли, отменены индивидуальные преференции для государственных компаний, существенно упрощены таможенные процедуры. Эти меры позволили республике продемонстрировать свою готовность к выполнению правил, установленных в рамках ВТО, и вести внешнеэкономическую деятельность на транспарентных и взаимовыгодных условиях.

По оценкам экспертов, вступление в ВТО откроет для Узбекистана новые возможности для расширения экспорта и выхода на перспективные рынки, прежде всего в странах Европы и Азии. Уже сегодня наблюдаются позитивные изменения в структуре узбекского экспорта: если ранее основным товаром поставки был хлопок, то сейчас нарастают объёмы готовой текстильной продукции. Только за прошлый год экспорт товаров лёгкой промышленности превысил 3 миллиарда долларов. После присоединения Узбекистана к системе преференций ЕС GSP+ поставки в Европейский союз увеличились в 1,5 раза.

Как ранее подчеркивал Президент Мирзиёев, в ближайшие три года республика намерена удвоить объемы экспорта готовой продукции. Для реализации этой задачи необходимо не только наращивать производственные мощности, но и обеспечить выход узбекских производителей на международные рынки на справедливых условиях. Именно это и призвано обеспечить членство во Всемирной торговой организации.

Вступление в ВТО предполагает, в частности, доступ к рынкам более чем 160 государств, что создаёт дополнительные стимулы для развития экспортно ориентированных отраслей, таких как текстильная, химическая и строительная. Это, в свою очередь, способствует росту объёмов производства, расширению экспортной географии и созданию новых рабочих мест.

Кроме того, членство в ВТО способствует формированию благоприятного инвестиционного климата. Прозрачность правил и предсказуемость деловой среды повышают интерес со стороны иностранных инвесторов. Как неоднократно подчеркивал Шавкат Мирзиёев, Узбекистан стремится быть надежным и стабильным партнером для международного бизнеса.

Одновременно вступление в ВТО даст импульс развитию внутреннего рынка. Повышение конкуренции стимулирует предприятия к повышению эффективности, снижению издержек и улучшению качества продукции. Это положительно сказывается как на потребителях, так и на предпринимательском секторе в целом.

Вместе с тем либерализация торговли несет и определенные риски. Среди них - усиление конкуренции со стороны зарубежных компаний, что может стать вызовом для отдельных предприятий. Возможны временные сложности, особенно в уязвимых отраслях, ориентированных преимущественно на внутренний рынок. Для минимизации последствий правительство уже разработало комплекс мер поддержки, включая программы переобучения, субсидирование и создание новых рабочих мест.

Кроме того, реформирование законодательства требует временных и институциональных ресурсов. Тем не менее, все риски оцениваются как прогнозируемые и управляемые. Президент Узбекистана подчеркивает необходимость поэтапного и взвешенного подхода к либерализации, с учетом интересов всех участников экономического процесса - от крупного бизнеса до индивидуальных предпринимателей.

Результаты, достигнутые в процессе подготовки к вступлению в ВТО, являются прямым следствием стратегического курса, инициированного и реализуемого Президентом Мирзиёевым. Глубокая экономическая трансформация, активизация внешнеполитического диалога, успешное завершение переговоров с ключевыми торговыми партнерами мира - все это подчеркивает курс Ташкента на укрепление позиций страны на международной арене.

На сегодняшний день Узбекистан воспринимается как открытая и стремящаяся к модернизации страна, последовательно реализующая политику в интересах граждан и международного сотрудничества. Ожидаемое завершение переговорного процесса и присоединение к ВТО станет важной вехой в новейшей истории республики, ознаменовав собой новый этап в ее социально-экономическом развитии и дальнейшей интеграции в мировую экономику.