Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Перу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Перу Дине Эрсилии Болуарте Сегарре по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Перу, сообщает в понедельник Trend.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Перу.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Перу в соответствии с волей наших народов будут и впредь развиваться и расширяться в духе дружбы и сотрудничества.

В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Перу – постоянного благополучия и процветания",- говорится в письме.