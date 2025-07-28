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Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Перу

Политика Материалы 28 июля 2025 11:54 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Перу
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Перу Дине Эрсилии Болуарте Сегарре по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Перу, сообщает в понедельник Trend.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Перу.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Перу в соответствии с волей наших народов будут и впредь развиваться и расширяться в духе дружбы и сотрудничества.

В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Перу – постоянного благополучия и процветания",- говорится в письме.

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