Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Мальдив

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Мальдив Мохаммеду Муиззу по случаю национального праздника – Дня независимости Мальдивской Республики, сообщает в субботу Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Мальдивской Республики.

Нас радует, что отношения между Азербайджаном и Мальдивами в последнее время развиваются по восходящей линии и наполняются новым содержанием. Ваш прошлогодний визит в Азербайджан для участия в COP29 открыл новую страницу в истории двусторонних связей.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути укрепления дружественных отношений, расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Мальдив постоянного благополучия и процветания",- говорится в письме.