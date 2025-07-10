Международные путешественники прибыли в город Шуша (ФОТО) (Дополнено)

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ШУША /Trend/ - Путешественники из 30 стран мира, посетившие Карабах, после Физули прибыли в один из исторических и культурных центров Азербайджана - Шушу.
Как сообщает местный корреспондент Trend, они ознакомились с чарующей природой города Шуша, историческими местами и проводимыми здесь строительными работами.
Знакомство путешественников с городом Шуша началось с центральной площади, где установлены расстрелянные армянами памятники выдающихся личностей Азербайджана - Хуршидбану Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли. Гостям была предоставлена информация о городе Шуша, его состоянии в период оккупации и проводимых здесь реконструкционных работах. Было отмечено, что после освобождения города Шуша от оккупации здесь были начаты масштабные восстановительно-строительные работы.
Наряду со строительством инфраструктуры, в Шуше началось восстановление исторического облика города, памятников истории и культуры.
Путешественники ознакомились с Крепостными стенами и Шушинской тюрьмой. Затем они прибыли на Джыдыр дюзю, откуда полюбовались завораживающим пейзажем. После этого гости отправились в Ханкенди.
Путешественники совершат в течение трех дней поездку по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Ханкенди-Ходжалы-Агдам-Кяльбаджар-Лачин-Зангилан-Джебраил. Эта поездка создает прекрасную возможность ознакомиться с освобождёнными территориями в рамках "черного туризма" (black tourism) и масштабными строительными и восстановительными работами.
12:22
Продолжается визит путешественников со всего мира в Карабах и Восточный Зангезур. Команда, в которую входят 30 путешественников из 15 стран, возглавляет основатель клуба MTP Чарльз Вили. 9 из них побывали во всех странах мира.
Как сообщает местный корреспондент Trend, впервые письмо из города Шуша будет отправлено по почте в Европу и Канаду.
В Шуше один из путешественников, ирландец Дэвид Джозеф Ланган, отправит открытку почтой из города Шуша в Ирландию и Канаду. Кроме того, Родора Бёртон Легаспи отправит письмо в Нью-Йорк.
10:35
Делегация из 30 членов международного клуба путешественников Most Traveled People (MTP) прибыла в город Шуша в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур.
Как сообщает местный корреспондент Trend, путешественники из 15 стран познакомятся с уникальной природой города, его историческими памятниками и текущими восстановительными работами.
08:46
Сегодня международные путешественники из всемирно известного клуба Most Traveled People (MTP) в рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур посетили Физули.
Гости ознакомились с работой Международного аэропорта Физули. Им также рассказали о разрушениях, нанесенных здесь в период армянской оккупации.
Путешественникам предоставили информацию о реализации государственной программы «Большое возвращение», а также о ходе восстановительных и строительных работ.
Группу путешественников из 15 стран возглавляет основатель клуба MTP, американец Чарльз Вили.
В течение трех дней делегация проедет по маршруту Физули - Ходжавенд - Шуша - Ханкенди - Ходжалы - Агдам - Кяльбаджар - Лачин - Зангилан - Джебраил.
Цель визита — познакомить с освобождёнными территориями в рамках так называемого черного туризма (black tourism) и продемонстрировать масштабные восстановительные работы. Отметим, что за последние четыре года Карабах и Восточный Зангезур 13 раз посещали международные путешественники по линии крупнейших туристических клубов мира.
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