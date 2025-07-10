Международные путешественники прибыли в город Шуша (ФОТО) (Дополнено)

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ШУША /Trend/ - Путешественники из 30 стран мира, посетившие Карабах, после Физули прибыли в один из исторических и культурных центров Азербайджана - Шушу.

Как сообщает местный корреспондент Trend, они ознакомились с чарующей природой города Шуша, историческими местами и проводимыми здесь строительными работами.

Знакомство путешественников с городом Шуша началось с центральной площади, где установлены расстрелянные армянами памятники выдающихся личностей Азербайджана - Хуршидбану Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли. Гостям была предоставлена информация о городе Шуша, его состоянии в период оккупации и проводимых здесь реконструкционных работах. Было отмечено, что после освобождения города Шуша от оккупации здесь были начаты масштабные восстановительно-строительные работы.

Наряду со строительством инфраструктуры, в Шуше началось восстановление исторического облика города, памятников истории и культуры.

Путешественники ознакомились с Крепостными стенами и Шушинской тюрьмой. Затем они прибыли на Джыдыр дюзю, откуда полюбовались завораживающим пейзажем. После этого гости отправились в Ханкенди.

Путешественники совершат в течение трех дней поездку по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Ханкенди-Ходжалы-Агдам-Кяльбаджар-Лачин-Зангилан-Джебраил. Эта поездка создает прекрасную возможность ознакомиться с освобождёнными территориями в рамках "черного туризма" (black tourism) и масштабными строительными и восстановительными работами.

12:22

Продолжается визит путешественников со всего мира в Карабах и Восточный Зангезур. Команда, в которую входят 30 путешественников из 15 стран, возглавляет основатель клуба MTP Чарльз Вили. 9 из них побывали во всех странах мира.

Как сообщает местный корреспондент Trend, впервые письмо из города Шуша будет отправлено по почте в Европу и Канаду.

В Шуше один из путешественников, ирландец Дэвид Джозеф Ланган, отправит открытку почтой из города Шуша в Ирландию и Канаду. Кроме того, Родора Бёртон Легаспи отправит письмо в Нью-Йорк.

10:35