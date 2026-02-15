Узбекистан и японская JICA усиливают партнёрство в региональном формате

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провёл переговоры с главой офиса JICA по Афганистану Сота Тосака, передает Trend.

Согласно информации, собеседники обсудили дальнейшее укрепление узбекско-японского сотрудничества, а также вопросы организационного взаимодействия в региональном формате. Особое внимание было уделено практическим мерам по налаживанию эффективной координации, созданию условий для работы представительства и развитию институционального партнёрства. Узбекская сторона выразила готовность всесторонне поддерживать инициативы японских партнёров и поддерживать конструктивный диалог.

Сообщается, отдельно были рассмотрены возможности расширения инвестиционного и инфраструктурного сотрудничества, поддержки частного сектора и реализации устойчивых проектов развития. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении совместной работы.