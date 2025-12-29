В Налоговый кодекс внесены изменения касательно доходов физлиц в частном секторе

БАКУ /Trend/ - С доходов физических лиц, работающих у налогоплательщиков, не осуществляющих деятельность в нефтегазовой сфере и относящихся к негосударственному сектору, будет удерживаться налог с их ежемесячных доходов от наемного труда.

Как сообщает Trend, данный вопрос нашел отражение в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, налог с ежемесячных доходов от наемного труда физических лиц, работающих у налогоплательщиков, не осуществляющих деятельность в нефтегазовой сфере и относящихся к негосударственному сектору, будет удерживаться по нижеследующим ставкам.

С 1 января 2026 года по 1 января 2027 года - согласно следующей таблице:

Размер ежемесячного дохода, облагаемого налогом Ставка налога До 2500 манатов 3 процента От 2500 до 8000 манатов 75 манатов + 10 процентов от суммы от 2500 до 8000 манатов Свыше 8000 манатов 625 манатов + 14 процентов от суммы свыше 8000 манатов

С 1 января 2027 года по 1 января 2028 года:

Размер ежемесячного дохода, облагаемого налогом Ставка налога До 2500 манатов 5 процентов От 2500 до 8000 манатов 125 манатов + 10 процентов от суммы от 2500 до 8000 манатов Свыше 8000 манатов 675 манатов + 14 процентов от суммы, превышающей 8000 манатов

С 1 января 2028 года:

Размер ежемесячного дохода, облагаемого налогом Ставка налога До 2500 манатов 7 процентов От 2500 до 8000 манатов 175 манатов + 10 процентов от суммы от 2500 до 8000 манатов Свыше 8000 манатов 725 манатов + 14 процентов от суммы, превышающей 8000 манатов

Сообщается, что в направлении регулирования фискальной нагрузки по доходам от заработной платы в ненефтяном частном секторе будут реализованы следующие меры:

применение прогрессивных ставок налога (в зависимости от размера ежемесячного дохода - 7% (в 2026 году - 3%, в 2027 году - 5%), 10% и 14%);

снижение ставок социальных страховых взносов на часть заработной платы, превышающую 8000 манатов, на 4 процента - с 25% до 21% (10% - за счет работника, 11% - за счет работодателя);

снижение ставок взносов по медицинскому страхованию на часть заработной платы, превышающую 2500 манатов, с 4% до 1% (по 0,5% - за счет работника и работодателя).

С 1 января 2019 года в частном секторе ненефтяной экономики в отношении лиц, работающих по найму, применяется льготный механизм налогообложения и уплаты социальных страховых взносов по ежемесячным доходам.