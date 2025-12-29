Увеличился кредитный портфель азербайджанских банков в транспортном секторе

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря 2025 года кредитный портфель азербайджанских банков в транспортном секторе составил 1,890 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По информации, кредитный портфель в указанном секторе увеличился на 96,9 миллиона манатов, или на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 409,6 миллиона манатов, или на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем бизнес-кредитов, выданных банками в транспортном секторе, по состоянию на 1 ноября 2025 года, составил 1,794 миллиарда манатов, а по состоянию на 1 декабря 2024 года — 1,481 миллиарда манатов.

Следует отметить, что по состоянию на 1 декабря 2025 года кредитный портфель банков в Азербайджане увеличился на 1% или на 281,7 миллиона ​​манатов и составил 29,685 миллиарда манатов.

В структуре кредитного портфеля на бизнес-кредиты пришлось 53,2% (15,805 миллиарда манатов), на потребительские кредиты — 31,4% (9,319 миллиарда манатов), а на ипотечные кредиты — 15,4% (4,562 миллиарда манатов).