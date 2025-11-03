Azercell и «Школа бизнес-ангелов» объединяют стартапы и инвесторов

«Школа бизнес-ангелов», внесшая значительный вклад в развитие ангел-инвестирования в стартап-экосистеме Азербайджана, при поддержке Azercell предлагает в этом году еще более масштабную и насыщенную программу. Занятия пройдут в Баку с 4 по 6 ноября 2025 года на английском языке.

В рамках программы участники получат практические знания от ведущих местных специалистов и экспертов из США, которые поделятся опытом формирования стартап-портфелей, выбора перспективных проектов и разработки эффективных инвестиционных стратегий.

В прошлом году в рамках проектa прошли обучение более 200 потенциальных инвесторов, что обеспечило им членство в клубе SABAH Angels, а также позволило направить в перспективные стартапы сотни тысяч долларов инвестиций.

Среди участников, прошедших обучение и инвестировавших в стартапы в течение последующих шести месяцев, будет проведен розыгрыш, пять победителей которого получат уникальную возможность бесплатно посетить Силиконовую долину в 2026 году.

Проект реализуется при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития и клуба SABAH Angels.

Более подробную информацию можно получить на сайте: https://www.angelinvestor.az/