Карта Visa Business для предпринимателей и юридических лиц

Халг Банк объявляет новую кампанию для своих клиентов - частных предпринимателей и юридических лиц. До 30 декабря клиенты смогут бесплатно получить карту Visa Business, которая объединяет возможности наличных и безналичных расчетов и является удобным бизнес-инструментом. С помощью этой карты можно осуществлять оплату командировочных, коммунальных, таможенных и прочих расходов, также онлайн-покупок. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться возможностью снятия наличных с карты.

Дополнительно, карта Visa Business предоставляет малому и среднему бизнесу различные скидки на услуги и цифровые решения для управления бизнесом, а также консьерж-сервис через чат-бот Visa Concierge для быстрого и удобного решения повседневных вопросов.

Контролировать операции по карте, настраивать различные лимиты транзакций можно с помощью современной и функциональной системы мобильного и интернет-банкинга XalqOnline.

Карту можно заказать в филиалах Халг Банка или посредством XalqOnline.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.