От автомобиля до ремонта: Yelo Bank поможет реализовать ваши планы

Новый сезон — время для новых целей и смелых решений. Планируете обновить автомобиль, сделать ремонт в доме, начать подготовку к свадьбе или реализовать другие личные проекты? Yelo Bank предлагает удобный и выгодный кредит, который поможет воплотить задуманное в реальность.



Клиенты могут оформить денежный кредит до 50 000 манатов по ставке от 10,9% годовых сроком до 59 месяцев, без поручителей и с комфортными ежемесячными платежами.



Если средства нужны срочно, подайте заявку онлайн через приложение Yelo — без потери времени, очередей и бумажной волокиты. Заявка рассматривается менее чем за 2 минуты, а после одобрения сумма кредита зачисляется напрямую на вашу карту Yelo. Нет карты? Yelo Bank бесплатно доставит вам подарочную карту с зачисленными средствами прямо на дом.



Дополнительно вы можете воспользоваться услугой страхования жизни при оформлении кредита, чтобы защитить себя и своих близких в непредвиденных ситуациях.



Yelo Bank — ваш надёжный партнёр на пути к мечте. Оформите кредит онлайн уже сегодня: https://bit.ly/481UiaL.



Вас интересует автокредит (https://www.yelo.az/az/individuals/faq/avtomobil-krediti-veren-banklar/) ? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!