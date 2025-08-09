Стратегическая рабочая группа США-Азербайджан усилит развитие региональных энергетических и инфраструктурных проектов - Нил Уотсон

БАКУ /Trend/ - Создание Стратегической рабочей группы между Соединёнными Штатами и Азербайджаном институционализирует взаимодействие между двумя странами, способствуя постоянному диалогу по вопросам безопасности, энергетики и экономической диверсификации.

Об этом сказал Trend британский журналист, политолог Нил Уотсон.

По его словам, Совместная декларация, подписанная между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, является уникальным и историческим моментом публичного согласия между Баку и Ереваном на принципах мирного сосуществования и взаимного признания суверенитета.

"Её ключевые цели заключаются в завершении разработки рамок мирного договора, перехода от режима прекращения огня к юридически обязательному соглашению; создании механизмов демаркации границ и решения споров, что может снизить риск возобновления военной эскалации; а также построении независимого Южного Кавказа, насыщенного экономическими и транспортными проектами, которые могут служить взаимными стимулами для устойчивого мира", - отметил британский журналист.

Он подчеркнул, что ожидаемым результатом трехсторонней встречи в Вашингтоне является переход от управления конфликтом к его решению, что превращает Южный Кавказ в коридор для торговли, энергетики и трансграничного сотрудничества.

"Создание Стратегической рабочей группы между США и Азербайджаном имеет огромное значение. В сфере безопасности это создаёт прямой канал для согласования мер по борьбе с терроризмом и обеспечению морской безопасности в Каспийском регионе, а также обеспечивает устойчивость к гибридным угрозам. В экономической сфере это может привести к инвестициям в возобновляемую и традиционную энергетику, цифровую инфраструктуру и региональные транспортные связи", - считает Уотсон.

Британский журналист полагает, что создание Стратегической рабочей группы закрепляет за Штатами статус постоянного и надёжного участника на Южном Кавказе, что может предоставить Баку больше стратегических возможностей.

"Участие Президента Дональда Трампа придаёт процессу как престиж, так и политический вес. В дипломатическом плане, когда Президент лично вовлечён, это сигнализирует всем сторонам о готовности Вашингтона вкладывать политический капитал для успешного продвижения процесса. Это может создать импульс и заверить как Баку, так и Ереван, что соглашения, достигнутые в Вашингтоне, будут продолжены. С точки зрения стратегического партнёрства, внимание Президента часто преобразуется в более широкую межведомственную поддержку, возможности финансирования и повышение статуса во внешней политике США. Это должно привести к успеху двусторонних проектов, стимулировать инвестиции частного сектора и интегрировать мирную повестку с региональными экономическими инициативами", - заключил Нил Уотсон.