Швейцария более чем втрое увеличила закупки продукции из Азербайджана

БАКУ /Trend/ — В январе–июне текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Швейцарией составил 377,2 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно данным, это на 275,4 миллиона долларов или в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В отчетный период доля торговых операций со Швейцарией составила 1,55% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

В январе–июне 2025 года из Азербайджана в Швейцарию было экспортировано продукции на 205,3 миллиона долларов, что на 143,6 миллиона долларов или в 3,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В то же время в январе–июне 2025 года объем импорта из Швейцарии в Азербайджан составил 171,9 миллиона долларов, что на 131,8 миллиона долларов или в 4,3 раза больше в годовом выражении.

Кроме того, за первое полугодие 2025 года экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана в Швейцарию составил 151,5 миллиона долларов, что на 89,8 миллиона долларов или в 2,4 раза больше по сравнению с первыми шестью месяцами 2024 года.

В отчетный период экспорт ненефтяной продукции в Швейцарию составил 8,64% от общего экспорта Азербайджана. Таким образом, Швейцария заняла четвертое место среди крупнейших импортеров азербайджанской ненефтяной продукции.

Отметим, что в январе–июне 2025 года Азербайджан провел внешнеторговые операции на сумму 24,4 миллиарда долларов США. Это на 2,632 миллиарда долларов или 12,1% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Из общего объема внешней торговли 12,878 млрд долларов пришлось на экспорт, а 11,522 миллиарда долларов — на импорт. За год экспорт снизился на 0,2%, а импорт вырос на 29,9%.

В результате образовалось положительное сальдо внешней торговли в размере 1,356 миллиарда долларов, что на 2,677 миллиарда долларов или в 3 раза меньше по сравнению с прошлым годом.