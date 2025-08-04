Опубликованы финансовые итоги ЗАО «AzerGold» и его дочерних компаний за прошлый год

Опубликованы финансовые отчеты ЗАО «AzerGold» и его дочерних компаний – ООО «Дашкесанская железная руда» и ООО «AzerBlast» – за 2024 год.

Финансовые отчеты, получившие положительное аудиторское заключение по результатам финансовых проверок, проведенных авторитетной международной независимой аудиторской компанией «PricewaterhouseCoopers», показали позитивные тенденции в совокупных финансовых результатах Общества и его дочерних структур.

Завершив прошлый год с высоким уровнем дохода и прибыли, Общество еще более укрепило свои позиции по всем показателям.

В целом, в сравнении с 2023 годом, доход от продаж в 2024 году вырос на 35% и составил 182,69 млн долларов США. Объем реализации драгоценных металлов в отчетном году увеличился на 9% и составил 70,5 тыс. унций золота и 97,5 тыс. унций серебра.

В результате увеличения объемов производства и выручки от продаж в 2024 году показатель EBITDA, отражающий операционную прибыль ЗАО «AzerGold» и его дочерних компаний, вырос на 27,5% и составил 89,88 млн долларов США. Соответственно, чистая прибыль в сравнении с 2023 годом увеличилась на 21,3% и составила 33,02 млн долларов США.

Общая стоимость активов Общества в 2024 году составила 488,35 млн долларов США, что на 4,3% больше в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года.

Кроме того, чистый оборотный капитал ЗАО «AzerGold» и его дочерних компаний в 2024 году увеличился на 3,1% и составил 105,22 млн долларов США, а общий капитал — на 26%, достигнув 399,78 млн долларов США.

Показатели ЗАО «AzerGold» и его дочерних структур за 2024 год подтверждают высокую финансовую устойчивость государственной компании и ее дочерних предприятий.

Ознакомиться с консолидированными финансовыми результатами за 2024 год можно, перейдя по ссылке.