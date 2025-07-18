В Баку стартует очередной день 62-го заседания правения ASOSAI

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку при содействии Счетной палаты Азербайджанской Республики начинает работу третий день 62-го заседания Правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI).

Как сообщает в пятницу Trend, мероприятие принимает Счетная палата Азербайджанской Республики.

В заседании принимают участие более 100 делегатов, включая членов правления и Аудиторского комитета ASOSAI, представителей председательства и секретариата Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI), а также представителей Инициативы развития INTOSAI.

Стоит отметить, что во второй день мероприятия были проведены презентации по Стратегическому плану ASOSAI, сотрудничеству организации с другими региональными структурами, ежегодной деятельности рабочих групп и новым выпускам журнала ASOSAI. В официальной части 62-го заседания правления ASOSAI были утверждены протоколы 60-го и 61-го заседаний, рассмотрены отчеты о деятельности и финансах организации за 2024 год, а также бюджетный план на 2026–2028 годы. Одним из ключевых пунктов повестки дня стало избрание двух новых членов и внешнего аудитора INTOSAI на 2025–2031 годы. По итогам голосования членов ASOSAI в правление INTOSAI были избраны представители Пакистана и Объединенных Арабских Эмиратов. Также было объявлено, что 63-е заседание правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) состоится в столице Казахстана - городе Астана.

Сегодня повестка дня мероприятия также отличается насыщенностью, поскольку основное внимание уделяется актуальным вопросам в сфере государственного аудита, включая такие темы, как "Реакция на изменение климата с помощью аудита" и "Использование искусственного интеллекта (ИИ) в аудите".

Отметим, что Счетная палата Азербайджанской Республики на Ассамблее ASOSAI, состоявшейся в сентябре 2024 года в индийском городе Нью-Дели, впервые была избрана членом правления организации.

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