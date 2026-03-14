Первой группе переселенцев в село Ханоба Ходжавендского района вручены ключи от квартир (ФОТО) (ОБНОВЛЕНИЕ)

ПЕРВАЯ НОВОСТЬ БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА В 13:05

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Прибывшим в село Ханоба Ходжавендского района семьям вручили ключи от их квартир.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, ключи от квартир получили 25 семей.

13:47

ХОДЖАВЕНД/Trend/ - Первая группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Ханоба Ходжавендского района.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в село Ханоба прибыли 114 человек - 25 семей.

Семьи были встречены в селе сотрудниками Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Государственного комитета по делам беженцев, Службы реконструкции, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

13:05

ХОДЖАВЕНД/Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, группа переселенцев направлена в село Ханоба Ходжавендского района.

Отметим, что эти семьи на протяжении многих лет временно проживали в различных регионах республики. Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили руководство страны за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.