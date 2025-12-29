Азербайджан и Кыргызстан обсудили вопросы сотрудничества в сфере градостроительства и архитектуры (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан и Кыргызстан обсудили вопросы сотрудничества в сфере градостроительства и архитектуры. Об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев сообщил на своей странице в X, передает Trend.

«Сегодня мы обсудили с Чрезвычайным и Полномочным послом Кыргызской Республики в Азербайджане Максатом Мамыткановым вопросы стратегического партнерства между нашими странами и расширения сотрудничества в сфере градостроительства и архитектуры.

Мы особо высоко оцениваем братскую поддержку, оказанную Кыргызстаном в направлении восстановления и реконструкции наших территорий, освобожденных от оккупации. Открытие в текущем году здания школы в селе Хыдырлы Агдамского района является одним из наглядных примеров этой поддержки. Уверены, что в будущем мы сможем еще более успешно развивать совместные проекты с Кыргызстаном.

В завершение мы пригласили кыргызскую сторону к активному участию в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13 Azerbaijan), которая пройдет в Баку в 2026 году», — отмечается в публикации.