Обнародована стоимость экспорта природного газа Азербайджаном в январе-феврале

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал 4,381 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 1,285 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился в стоимостном выражении на 265 миллионов долларов США или на 17,1%, а в объемном выражении вырос на 194 миллиона кубометров или на 4,6%.

Отметим, что в январе-феврале этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 6,264 миллиарда долларов США. Эта цифра на 2,64 миллиарда долларов или 29,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешней торговли 3,665 миллиарда долларов составил экспорт, а 2,599 миллиарда долларов - импорт. За последний год экспорт сократился на 1,102 миллиарда долларов или на 23%, а импорт - на 1,539 миллиона долларов или на 37,2%.

В итоге внешняя торговля завершилась с положительным сальдо в 933,6 миллиона долларов, что на 52,4 миллиона долларов или на 5,3% меньше по сравнению с прошлым годом.