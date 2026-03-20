В Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе прошло Открытое региональное первенство по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 марта в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе состоялось Открытое региональное первенство по художественной гимнастике. Отметим, что данное соревнование было организовано на региональном уровне впервые.

Как сообщает Trend, в первенстве приняли участие воспитанницы гимнастических клубов, представляющих Абшеронский район, Хырдалан, Сумгайыт и Шамахы. Основной целью соревнования стало содействие развитию гимнастики в регионах, повышение соревновательного опыта юных спортсменок, раскрытие их навыков и потенциала, а также дальнейшее укрепление спортивных связей между клубами.

Программа соревнований была организована по различным возрастным категориям: дети, подростки и юниоры. Гимнастки выступали как без предмета, так и с обручем, мячом и булавами, демонстрируя свою техническую подготовку, гибкость и координацию.

Поздравляем победительниц и желаем им успехов в следующих соревнованиях!