В Азербайджане снизилось производство золота и серебра

19 марта 2026 23:31 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В январе–феврале текущего года в Азербайджане добыто 406,6 килограмма золота.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

По данным комитета, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча золота сократилась на 71,7 килограмма, или на 15 процентов.

По состоянию на 1 марта текущего года объем готовых запасов золота в стране составил 140 килограммов.

В то же время в первые два месяца 2026 года в стране добыто 681,4 килограмма серебра, что на 95,2 килограмма, или на 12,3 процента, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 1 марта текущего года объем готовых запасов серебра составил 522,7 килограмма.

Отметим, что в отчетный период общая стоимость производства в горнодобывающей промышленности составила 5,2 миллиарда манатов, что на 0,3 процента больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

