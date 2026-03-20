БАКУ/ Trend/ - Сегодня в Азербайджане отмечается Новруз байрамы.

Как сообщает Trend, Новруз знаменует приход весны и является древним народным праздником, означает "Новый день".

Новруз отмечается во время начала астрономической весны на Северном полушарии, в день весеннего равноденствия (20, 21 или 22 марта). Некоторые народы связывали приход весны с возрождением природы, по этому случаю отмечали праздники, праздновали начало нового года.

Начиная с древних времен наряду с Ираном, Афганистаном, Таджикистаном, Узбекистаном и некоторыми другими восточными народами, азербайджанские тюрки встречают приход весны - нового года.

30 сентября 2009 года Новруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия, а 23 февраля 2010 года ООН объявила 21 марта "Международным днем Новруз".

В этом году в Азербайджане весна наступит 20 марта в 18:45 по бакинскому времени.

В связи с праздниками Новруз и Рамазан 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 марта будут нерабочими.