Инвестиции в экономику Азербайджана выросли

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, увеличился на 51,4%, а в ненефтегазовый сектор - на 5,1%. Из общей суммы инвестиций 1 миллиард 434 миллиона манатов (58,9%) пришлось на производство продукции, 794,7 миллиона манатов (32,6%) - на сферу услуг, 207,7 миллиона манатов (8,5%) - на строительство жилых домов. Из общего объема инвестиций 28,9% составили вложения государства, 71,1% - частного сектора. На строительные и монтажные работы было потрачено 53,3% инвестиций.
Стоимость инвестиций в основной капитал из внутренних источников составила 73,1% от общей суммы инвестиций.
В январе–феврале 2026 года распределение инвестиций в основной капитал по отраслям выглядело следующим образом: 49,1% - промышленность, 24,9% - транспорт и складское хозяйство, 15,8% - строительство, 4,4% - информация и связь, 2,5% - сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство, по 0,7% - государственное управление и оборона, здравоохранение и предоставление социальных услуг населению, 0,5% — административные и вспомогательные услуги, по 0,4% - торговля, ремонт транспортных средств, финансовая деятельность и страхование, 0,3% - образование, 0,2% - размещение туристов и общественное питание, 0,1% - деятельность в сфере отдыха, развлечений и искусства.