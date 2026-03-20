В Ханкенди организована концертная программа, посвященная праздникам Новруз и Рамазан (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ — 20 марта в городе Ханкенди Азербайджана состоялся праздничный концерт, приуроченный к Новрузу и Рамазану.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, мероприятие прошло на площади Победы и вызвало большой интерес как у местных жителей, так и у гостей города. В концертной программе выступили известные исполнители, представившие разнообразные музыкальные номера.

Праздничная атмосфера мероприятия была тепло воспринята участниками. В этот день в городе ощущалось особое оживление, отражающее растущую социальную активность и интерес к культурной жизни.

Концерт был организован Службой восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах при поддержке специального представительства Президента Азербайджанской Республики на этих территориях.

Завершилось мероприятие красочным фейерверком, который озарил ночное небо и стал ярким финальным аккордом праздничного вечера, подарив жителям и гостям города незабываемые впечатления.

Отметим, что проведение подобных мероприятий способствует возрождению социально-культурной жизни региона, а также созданию благоприятных условий для досуга населения.