Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 2 853 человека (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана продолжается.

Как передает Trend, с 28 февраля 08:00 до 20 марта 10:00 из Ирана были эвакуированы 2 853 человека.

Среди эвакуированных 720 граждан Китая, 470 Азербайджана, 323 России, 195 Бангладеш, 184 Таджикистана, 148 Пакистана, 122 Индии, 72 Омана, 68 Индонезии, 49 Ирана, 44 Италии, 28 Алжира, 26 Испании, 23 Германии, 20 Канады, 19 Франции, 18 Саудовской Аравии, 17 Японии, 16 Грузии, 14 Узбекистана, 13 Польши, 13 Швейцарии, 13 Нигерии, 12 Венгрии, 12 Бахрейна, 11 Казахстана, 11 Мексики, 10 Великобритании, 10 Беларуси, 10 Болгарии, 10 Конго, 9 США, 8 Бразилии, 8 Судана.

Также эвакуированы по 6 человек из Словакии, Бельгии, Румынии и Объединённых Арабских Эмиратов; по 5 человек из Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии и Греции; по 4 человека из Иордании, Филиппин, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Финляндии и Нидерландов; по 3 человека из Катара, Хорватии, Дании и Норвегии; по 2 человека из Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Кипра и Словении, а также по одному человеку из Туниса, ЮАР, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканы.

Эвакуации стали следствием обострения военной конфронтации между США и Ираном. 28 февраля, из-за отсутствия конкретного соглашения по ядерной программе, США и Израиль начали авиаудары по Ирану. В ответ Иран атаковал военные объекты Израиля и США в регионе ракетами и дронами.

В первый день авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных. 8 марта Совет экспертов Ирана большинством голосов избрало сынa Али Хаменеи, Сейида Муджтабу Хаменеи, третьим Верховным лидером страны.

С 1 по 5 марта конфликт расширился, охватив разные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери США составили 8 погибших и более 140 раненых.

Конфликт создал серьезные риски для энергетической инфраструктуры региона и морских перевозок. Из-за напряженности в районе Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвали своих граждан покинуть регион.