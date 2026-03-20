БАКУ/ Trend/ - Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

Как сообщает Trend, первый день месяца Рамазан в этом году пришелся на 19 февраля.

Ночи предопределения (Гадр) пришлись на 8, 10, 12 и 16 марта.

Как и каждый год, праздничный намаз в некоторых мечетях будет совершен в 08:00, в других - в 09:00.

Согласно фетве Совета казиев, размер фитр-закята установлен в пределах 10-15 манатов на человека.

Отметим, что в связи с праздниками Новруз и Рамазан 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 марта нерабочие дни.