Италия договаривается с Азербайджаном о дополнительных поставках газа

БАКУ /Trend/ - Италия ведёт переговоры с рядом стран, включая США, Азербайджан и Алжир, чтобы обеспечить поставки газа на фоне приостановки поставок газа из Катара в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр энергетики Италии Джильберто Пикетто Фратин, выступая на мероприятии в Милане.

«Сам факт того, что завод по производству СПГ в Катаре, который уже был остановлен, также подвергся бомбардировке, оказал разрушительное влияние на цены», — отметил он.

Ранее Катар объявил форс-мажор по поставкам газа, уведомив компанию Edison о невозможности выполнить контрактные обязательства, касающиеся поставок на апрель.

Отметим, что в настоящее время Италия является крупнейшим покупателем газа из Азербайджана, который поставляется в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP). Этот трубопровод является европейским сегментом Южного газового коридора, соединяющего каспийские месторождения с европейскими рынками и обеспечивающего диверсификацию энергопоставок континента.

Годовая пропускная способность TAP составляет 10 миллиардов кубометров, при этом предусмотрена возможность её увеличения до 20 миллиардов кубометров.

С 1 января 2026 года TAP предоставил дополнительную долгосрочную пропускную способность в рамках нового соглашения о транспортировке газа (GTA).

В 2025 году Азербайджан поставил в Италию 9,5 миллиарда кубометров природного газа, что составляет 38% от общего объема экспорта страны.

В прошлом году Азербайджан произвел 51,5 миллиарда кубометров природного газа, из которых 14,1 млрд кубометров добыто на месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли, 27,9 млрд кубометров — на Шах Дениз, 1,6 млрд кубометров — на месторождении Абшерон и 7,9 млрд кубометров — SOCAR.

В этот период экспорт газа составил 25,2 миллиарда кубометров: 12,8 млрд кубометров экспортировано в Европу, 9,6 млрд кубометров — в Турцию (включая 5,6 млрд кубометров через TANAP), 2,3 млрд кубометров — в Грузию и 0,5 млрд кубометров — в Сирию.