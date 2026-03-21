Назван объем оборота туристических услуг Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2025 году оборот взаимных туристических услуг составил 3,5 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

"В целом в отчетном периоде баланс по туристическим услугам был с профицитом: экспорт составил 2 миллиарда долларов США, превысив импорт на 1,5 миллиарда долларов США, в результате чего образовался профицит по туристическим услугам в размере 438,0 миллиона долларов США. В этот период количество граждан Азербайджана, совершивших поездки за границу, увеличилось на 15,3%, а число иностранных граждан, прибывших в Азербайджан, — на 15%. Объем туристических услуг, предоставленных иностранными государствами резидентам Азербайджана, составил 1,5 миллиарда долларов США. Из них 74,9% приходилось на личные поездки граждан Азербайджана", — отмечается в сообщении.