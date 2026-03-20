Иран нанес удары по позициям израильской армии и по базам США

Грузия Материалы 20 марта 2026 18:18 (UTC +04:00)
Иран нанес удары по позициям израильской армии и по базам США

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Иран нанес удары по позициям израильской армии, а также по США.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Согласно информации, удары были нанесены по 25 позициям израильской армии в Хайфе и Тель-Авиве, а также по базам США в регионе.

Сообщается, что ракеты Khorremshahr-4 и Ghadr с разделяющимися боевыми частями, примененные аэрокосмическими силами КСИР, нарушили работу многоуровневых современных систем ПВО Израиля и поразили 25 целей в Хайфе и Тель-Авиве. Также сообщается, что десятки иранских беспилотников атаковали военные базы США на Ближнем Востоке.

