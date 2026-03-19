БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по совершенствованию управления в сфере обязательного медицинского страхования населения.

Как сообщает Trend, в указе говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях продолжения реформ в сфере применения обязательного медицинского страхования в стране постановляю:

1. Полномочия юридического лица публичного права «Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию» в сфере обязательного медицинского страхования населения (с учетом пункта 3.3 настоящего Указа) возложить на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

2. Путем реорганизации в форме объединения юридического лица публичного права «Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию» и юридического лица публичного права «Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации» в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики создать юридическое лицо публичного права «Государственное агентство медицинского страхования и экспертизы» в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики (далее – Агентство).

3. Установить, что:

3.1. Агентство выполняет функции применения обязательного медицинского страхования в Азербайджанской Республике, аккумулирования в фонде обязательного медицинского страхования средств для финансирования медицинских услуг в рамках пакета услуг и управлению данными средствами, централизованного закупщика от имени государства медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию и оплаты расходов, а также осуществляет деятельность в области установления инвалидности и итогового медицинского освидетельствования граждан, призываемых на срочную действительную военную службу;

3.2. Агентство является правопреемником юридического лица публичного права «Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию» (далее – Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию) и юридического лица публичного права «Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации» в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики (далее – Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации), их права и обязанности, а также имущество (с учетом пунктов 3.3 и 3.4 настоящего Указа) переходят к Агентству;

3.3. права и обязанности Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, связанные с обеспечением застрахованных лекарствами и медицинскими средствами, переходят к Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями;

3.4. права и обязанности Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, связанные с предоставлением реабилитационных услуг лицам с инвалидностью, а также находящиеся в его подчинении реабилитационные учреждения вместе со всем их имуществом переходят к Агентству социальных услуг в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики (далее – Агентство социальных услуг);

3.5. Уставный фонд Агентства формируется за счет имущества, переходящего к нему в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Указа;

3.6. для осуществления общего руководства Агентством и контроля за его деятельностью создается Правление из 5 (пяти) членов – председателя и 4 (четырех) его заместителей;

3.7. деятельность Агентства финансируется за счет средств государственного бюджета, фонда обязательного медицинского страхования и других источников, определенных в его уставе.

4. Осуществление полномочий учредителя Агентства возложить на следующих:

4.1. Президента Азербайджанской Республики:

4.1.1. утверждение устава и определение размера уставного фонда, их изменение;

4.1.2. создание органов управления;

4.1.3. реорганизация и упразднение;

4.2. Кабинет Министров Азербайджанской Республики:

4.2.1. принятие решения, предусмотренного статьей 3.3 Закона Азербайджанской Республики «О юридических лицах публичного права»;

4.3. Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики:

4.3.1. решение других вопросов, отнесенных статьей 8.2 Закона Азербайджанской Республики «О юридических лицах публичного права» к полномочиям учредителя юридического лица публичного права, за исключением указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Указа.

5. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

5.1. в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные со следующим:

5.1.1. совершенствованием нормативно-правовых актов с учетом частей 1-3 настоящего Указа;

5.1.2. проектом устава Агентства, в том числе размером его уставного фонда;

5.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

6. До дня государственной регистрации Агентства в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц»:

6.1. Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию и Государственному агентству медико-социальной экспертизы и реабилитации продолжить свою деятельность с учетом пункта 7.1 настоящего Указа;

6.2. управление Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации осуществлять комиссии, создаваемой в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Указа.

7. Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики:

7.1. с учетом части 2 настоящего Указа обеспечить создание комиссии для организации работ по приему-передаче дел юридическими лицами публичного права, предусмотренными в данной части, и управления ими до начала деятельности Агентства под руководством заместителя министра труда и социальной защиты населения;

7.2. в трехмесячный срок обеспечить принятие необходимых мер по передаче имущества, находящегося на балансе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации (с учетом пункта 3.4 настоящего Указа), на баланс Агентства;

7.3. в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Указа, в трехмесячный срок обеспечить передачу реабилитационных учреждений в подчинении Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации в подчинение Агентства социальных услуг;

7.4. совместно с Министерством экономики Азербайджанской Республики осуществить установленные Законом Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» необходимые меры, связанные с государственной регистрацией Агентства;

7.5. принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего Указа».